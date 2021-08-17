Хулиган из Петрозаводска сбежал от правосудия в соседний регион

Карельские полицейские нашли в Санкт-Петербурге петрозаводчанина, избившего и обокравшего своего собутыльника, сообщили в МВД республики.

В полицию Петрозаводска обратился 41-летний горожанин. Он рассказал, что в собственной квартире его избил гость, после ухода которого также пропал телефон стоимостью около 5 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили нашли 27-летнего подозреваемого, задержали его и доставили в Петрозаводск. Мужчина объяснил, что распивал спиртное с заявителем. Через какое-то время собутыльники поссорились, и гость начал избивать хозяина, а когда тот потерял сознание, взял телефон и скрылся. Гаджет он продал, а вырученные за него деньги пропил.

Пытаясь замести следы и избежать ответственности, мужчина уехал из Карелии в Санкт-Петербург.

Уголовные дела против фигуранта возбуждены по статьям «кража» и «умышленное причинение легкого вреда здоровью».