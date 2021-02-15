В Петрозаводске инспекторы ищут лихача, едва не сбившего группу пешеходов (ВИДЕО)

Госавтоинспекция Петрозаводска проводит проверку по факту нарушения правил дорожного движения на проспекте Ленина.

16 февраля в 08.37 на перекрестке проспекта Ленина и улицы Антикайнена автомобилист не пропустил людей на пешеходном переходе, едва не сбив их. Люди пересекали дорогу на зеленый свет.

Водитель и автомобиль в настоящее время неустановлены. Видео инцидента размещено в паблике петрозаводской Госавтоинспекции.

"По данному факту Госавтоинспекция Петрозаводска проводит проверку. Просим помощи в установлении государственных регистрационных знаков автомобиля. Всех, кто располагает информацией или записями с видеорегистратора, просим связаться с дежурной группой ГИБДД по телефонам 715-900, 78-44-44", - говорится в сообщении инспекции.

Ранее сообщалось, что объявленный в розыск водитель, едва не сбивший пешеходов в Петрозаводске, решил сдаться.