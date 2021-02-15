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В Петрозаводске инспекторы ищут лихача, едва не сбившего группу пешеходов (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
15:17, 16 Февраля 2021
фото: Госавтоинспекция Петрозаводска / ВК / скрин видео
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Госавтоинспекция Петрозаводска проводит проверку по факту нарушения правил дорожного движения на проспекте Ленина.

16 февраля в 08.37 на перекрестке проспекта Ленина и улицы Антикайнена автомобилист не пропустил людей на пешеходном переходе, едва не сбив их. Люди пересекали дорогу на зеленый свет.

Водитель и автомобиль в настоящее время неустановлены. Видео инцидента размещено в паблике петрозаводской Госавтоинспекции.

"По данному факту Госавтоинспекция Петрозаводска проводит проверку. Просим помощи в установлении государственных регистрационных знаков автомобиля. Всех, кто располагает информацией или записями с видеорегистратора, просим связаться с дежурной группой ГИБДД по телефонам 715-900, 78-44-44", - говорится в сообщении инспекции.

Ранее сообщалось, что объявленный в розыск водитель, едва не сбивший пешеходов в Петрозаводске, решил сдаться.

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Комментарии

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ppppp
2021-02-16 16:50:31
Обалдеть! На голимый красный!
Вконтакте в группе ДТП в Петрозаводске один недоносок пишет, что считает тех, кто в городе едет 50-60 км/ч, при разрешенных 79 км/ч - тупыми, черепахами и т.д. Случайно не этот ли гонщег?
кир
2021-02-16 15:30:59
Теперь это навсегда. Красную черту переступили. Учить не умеете. Жить правильно - тоже.
Гость
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