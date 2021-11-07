В Петрозаводске инспекторы проверят правила перевозки детей

Сегодня в Петрозаводске пройдет профилактическое мероприятие «Юный пассажир».

Сотрудники Госавтоинспекции проведут массовую проверку по соблюдению водителями правил перевозки юных пассажиров. Об этом информирует ГИБДД Петрозаводска.

Также инспекторы обещают организовать разъяснительную работу об обязательном применении ремней безопасности и детских удерживающих устройств, обеспечивающих безопасность детей в автомобиле.

Водители, перевозящие детей без детских удерживающих устройств, будут привлечены к административной ответственности. Нарушение правил перевозки детей влечет наказание в виде штрафа в размере 3000 рублей.

С начала года в Петрозаводске 6 детей-пассажиров получили травмы в дорожно-транспортных происшествиях.