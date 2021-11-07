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В Петрозаводске инспекторы проверят правила перевозки детей

Новости. Общество
08:50, 07 Ноября 2021
фото: Госавтоинспекция Петрозаводска / ВК

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Сегодня в Петрозаводске пройдет профилактическое мероприятие «Юный пассажир».

Сотрудники Госавтоинспекции проведут массовую проверку по соблюдению водителями правил перевозки юных пассажиров. Об этом информирует ГИБДД Петрозаводска.

Также инспекторы обещают организовать разъяснительную работу об обязательном применении ремней безопасности и детских удерживающих устройств, обеспечивающих безопасность детей в автомобиле.

Водители, перевозящие детей без детских удерживающих устройств, будут привлечены к административной ответственности. Нарушение правил перевозки детей влечет наказание в виде штрафа в размере 3000 рублей.

С начала года в Петрозаводске 6 детей-пассажиров получили травмы в дорожно-транспортных происшествиях.

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Комментарии

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papillon
2021-11-07 14:10:39
Сильный текст.Делайте также проверку сопротивления изоляции в своих домах и на предприятиях.Рейды энергонадзора неизбежны.
сваля
2021-11-07 13:58:31
Ты вспомни, товарищ, семнадцатый год,
Ведь памятней не было года,
Когда изможденный войною народ
За правду шел в бой и свободу.
Не стало тогда для народа преград,
И с верной дороги не сбили
Ни козни Антанты, ни яростный град
Из пуль и осколков. И были
Сердца у бойцов тогда тверже свинца,
Ведь были сердца их из стали,
Их храбрость и твердость не знали конца.
Они за тебя воевали!
Так не посрами же их память и ты,
Не сдайся в жестоком бою,
За то, чтоб реальностью стали мечты,
За жизнь и за правду твою!
dikas
2021-11-07 10:56:15
Когда-то в армии старшина прапорщик Шевченко предупреждал нас еще вечером: «Тревога будет неожиданной, в 6.10». И это не было шуткой. Так он нам помогал не отстать от других, хотя не имел на это права. А вот раздобыть график рейдов ГИБДД практически невозможно, если только нет знакомых инспекторов. Дело в том, что «облавы» планируются регионами самостоятельно, СМИ узнают о них буквально накануне или в первый день проведения, так что с оповещением, как правило, выходит задержка.
гонзик
2021-11-07 10:46:20
Рейд «Трезвый водитель» — ну, это просто святое дело. Эта акция проводится чаще других, потому как наши автомобилисты любят и закусить, и выпить, порой совмещая это с управлением автомобилем. Кара за это, как известно, достаточно суровая. Не высшая мера, но все же. И поступление в казну нехилое. А мы все пьем…
горский еврей
2021-11-07 09:36:50
Зачем же предупреждать, об этом мероприятии под кодовым названием "юный пассажир", если штрафовать собрались.
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