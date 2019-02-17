В Петрозаводске одинокая инвалид-колясочница пытается сама заработать на сиделку

В столице Карелии 45-летняя Галина Широкорад, которая с детства является инвалидом первой группы, боится попасть в интернат.

Как рассказала Галина, она родилась с тяжелой формой ДЦП. Тогда, 45 лет назад, медицина не была настолько успешной, чтобы выправлять подобные недуги, поэтому выписали маленькую Галю с мамой из роддома и отправили в свободное плавание.

Когда-то у нее была большая дружная семья – мама, папа и старший брат. Судьба с самого рождения испытывает Галину на прочность, словно хочет узнать, сколько может выдержать человек, если на него обрушить все несчастья.

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