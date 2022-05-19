В Петрозаводске ищут двух мужчин, подозреваемых в краже из строительного гипермаркета (ВИДЕО)

Полиция просит помощи в розыске покупателей, которых подозревают в краже из магазина.

По сообщению МВД Карелии, сотрудники уголовного розыска устанавливают личности и местонахождение мужчин, запечатленных на видеозаписи. Они могут быть причастны к краже из строительного гипермаркета.

«Всех, кому что-либо известно о разыскиваемых, полиция просит сообщать по телефону: 8 911 422 73 32. Конфиденциальность гарантируется», — говорится в сообщении ведомства.