В Петрозаводске ищут хулигана, устроившего драку в магазине (ВИДЕО)

Полиция разыскивает молодого человека, подозреваемого в преступлении с применением насилия в одном из сетевых алкомаркетов.

Полицейские устанавливают личность подозреваемого в преступлении, совершенном 23 июля. Молодой человек неадекватно себя вел в магазине на улице Варкауса. Судя по видео, попытки успокоить хулигана не увенчались успехом. Она набросился с кулаками на другого покупателя.

«Всех, кому что-либо известно о личности или местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщить по телефонам: 8 911 050 21 41, 8 999 094 51 45. Конфиденциальность гарантируется», — говорится в сообщении МВД Карелии.