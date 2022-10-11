В Петрозаводске ищут молодого человека, подозреваемого в магазинной краже (ВИДЕО)

Полиции Петрозаводска требуется помощь в розыске молодого человека, подозреваемого в краже.
Сотрудники отдела полиции в Петрозаводске устанавливают личность гражданина, запечатлённого на видеозаписи. Он подозревается в краже из магазина.
Всех, кто обладает значимыми сведениями о разыскиваемом, полиция просит сообщать информацию по номеру: 8-921-018-09-05. Конфиденциальность гарантируется.
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