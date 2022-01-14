В Петрозаводске ищут мужчину, подозреваемого в краже из торгового центра в Петрозаводске (ВИДЕО)

Полиция просит помочь найти мужчину, который может быть причастен к краже в крупном торговом центре столицы Карелии.

Сотрудники уголовного розыска пытаются установить личность гражданина, запечатлённого на видеозаписи. Он подозревается в хищении, совершённом в декабре в крупном торговом центре карельской столицы, сообщили в МВД Карелии.

«Всех, кому что-либо известно о разыскиваемом, полиция просит сообщать информацию по номеру телефона: 8 921 018 09 05. Конфиденциальность гарантируется», - говорится в сооьщении ведомства.