В Петрозаводске ищут мужчину, подозреваемого в краже

Полиция Петрозаводска разыскивает Владимира Цветкова, который подозревается в совершении преступления.

Мужчина 1985 года рождения, по данным МВД Карелии, обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ "Кража".

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просят сообщать по телефонам: (88142) 75-50-00, 89114018356 или 02 (с мобильного - 102). Конфиденциальность гарантируется.