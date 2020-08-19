В Петрозаводске ищут мужчину, подозреваемого в преступлении против личности (ВИДЕО)

Камера наружного наблюдения запечатлела мужчину, которого полиция подозревает в преступлении, сообщили в МВД Карелии.

Полицейскими УМВД России по Петрозаводску устанавливается личность и местонахождение гражданина в голубой футболке, запечатленного на видеозаписи.

По информации ведомства, он может быть причастен к совершению преступления против личности.

Всех, кому что-либо известно о разыскиваемом, просят сообщать сведения по номеру телефона:+7953-529-24-15.

Конфиденциальность гарантируется.