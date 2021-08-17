В Петрозаводске ищут мужчину, пропавшего 9 месяцев назад

Полиция разыскивает 38-летнего мужчину, который не выходит на связь с родственниками с ноября прошлого года.

Сотрудниками Отдела полиции № 3 УМВД России по Петрозаводску разыскивается Михаил М. 1983 года рождения. Он жил в Пряжинском районе. Но с ноября 2020 года мужчина не выходит на связь с родственниками.

«Всех, кто располагает сведениями о разыскиваемом, полиция просит сообщать значимую информацию по номеру телефона: 8921-224-1063», — говорится в сообщении МВД Карелии.

Ранее сообщалось, в Карелии ищут рыбака, который 14 августа вышел на лодке в Онежское озеро и пропал.