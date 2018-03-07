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Новости. Криминал
06:40, 07 Марта 2018

В Петрозаводске ищут подозреваемых в кражах

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Полиция Петрозаводска объявила в розыск мужчин, совершивших кражи, сообщает МВД Карелии.

В частности, отдел уголовного розыска ищет 27-летнего Максима Б. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 158 УК РФ (кража). 

Кроме того, разыскивается 32-летний Валентин М. Он также подозревается в совершении кражи.

Граждан, кто знает что-либо о местонахождении разыскиваемых, полиция просит сообщать по телефонам: (88142) 75-50-00, (88142) 73-98-12, 89114018356 или 02 (с мобильного - 102). Конфиденциальность гарантируется.

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