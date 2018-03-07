В Петрозаводске ищут подозреваемых в кражах

Полиция Петрозаводска объявила в розыск мужчин, совершивших кражи, сообщает МВД Карелии.

В частности, отдел уголовного розыска ищет 27-летнего Максима Б. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 158 УК РФ (кража).

Кроме того, разыскивается 32-летний Валентин М. Он также подозревается в совершении кражи.

Граждан, кто знает что-либо о местонахождении разыскиваемых, полиция просит сообщать по телефонам: (88142) 75-50-00, (88142) 73-98-12, 89114018356 или 02 (с мобильного - 102). Конфиденциальность гарантируется.