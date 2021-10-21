В Петрозаводске ищут пропавшего без вести подростка (ФОТО)

Полиция Петрозаводска просит оказать помощь в розыске подростка, пропавшего без вести, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники полиции Петрозаводска устанавливают местонахождение без вести пропавшего Сергея Борисовича С., 2006 года рождения, который ушёл из дома утром 20 октября, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 14-15 лет, рост 170-175 см., нормального телосложения, волосы тёмного цвета.

Был одет: в куртку-пуховик синего цвета, зелёную кофту, чёрные брюки, обут в чёрные кроссовки.

Всех, кто обладает информацией о местоположении разыскиваемого, просят сообщать сведения по номерам телефонов: 8911 415 25 87, 8(8142) 739 154 или 02, 102.