В Петрозаводске ищут родственников ветерана войны

Разыскиваются родственники жителя Петрозаводска Синякова Николая Егоровича 1925 года рождения.

Как сообщается в паблике "Доброспас", летом 2018-го в районе посёлка Никель Мурманской области (до 1945 г. - посёлок Колосйоки, территория Финляндии) была найдена награда "За боевые заслуги".

По номеру удалось установить фамилию имя и отчество бойца - Синяков Николай Егорович 1925 г.р, уроженец Орловской области Троснянского р-на, село Высокое.

После окончания войны проживал в Петрозаводске, ул. Кутузова, д.10.