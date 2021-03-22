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В Петрозаводске ищут слесарей-ремонтников для "Городского транспорта"

Новости. Общество
18:20, 23 Марта 2021
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Предприятие "Городской транспорт" приглашает на работу специалистов.

На муниципальном предприятии открыты следующие вакансии:

- на участках ежедневного и технического обслуживания, заявочного ремонта: слесарь-электрик по ремонту электрооборудования (троллейбусов), условия: сменный график работы - 2 через 2, заработная плата от 25 000 рублей в месяц; слесарь по ремонту подвижного состава (троллейбусов), условия: сменный график работы - 2 через 2, заработная плата от 25 000 руб. в месяц;

- на участок текущего ремонта: слесарь-электрик по ремонту электрооборудования (электроаппаратуры троллейбусов в цехе), условия: пятидневка, восьмичасовой рабочий день, заработная плата от 25 000 рублей в месяц; слесарь-ремонтник (ремонт токарных, фрезерных станков и другого оборудования), условия: пятидневка, восьмичасовой рабочий день, заработная плата от 25 000 рублей в месяц;

- в гараж депо: слесарь по ремонту подвижного состава с совмещением профессии водителя автомобиля категории "В" и "С", (техпомощь на линии), условия: смена - 15-16 часов, скользящий график - 1 через 2, заработная плата от 26 000 рублей в месяц; слесарь по ремонту автомобилей, условия: пятидневка, восьмичасовой рабочий день, заработная плата от 25 000 руб. в месяц.

Для получения информации по трудоустройству в ПМУП "Городской транспорт" можно обратиться в отдел кадров по телефону: 51-31-81.

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