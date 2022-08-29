В Петрозаводске ищут водителя, из-за маневров которого пострадала пассажирка маршрутки

Госавтоинспекция Петрозаводска просит помощи в установлении автомобильного номера водителя, из-за которого могла пострадать пассажирка маршрутного автобуса.

Сегодня в 11.01 на пересечении проспекта Ленина и улицы Фридриха Энгельса водитель маршрутного автобуса ПАЗ во избежание столкновения с автомобилем «Lada Priora» экстренно затормозил, в результате чего в салоне автобуса упала пассажирка.

Пассажирке 1964 года рождения была оказана разовая медицинская помощь. Обстоятельства ДТП выясняются.

Госавтоинспекция ищет очевидцев происшествия. Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят сообщить в дежурную группу ГИБДД по телефону 715-902.