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В Петрозаводске ищут водителя, не пропустившего пожарную машину (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
14:45, 14 Мая 2021
фото: © ГИБДД Петрозаводска
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Инспекторы ГИБДД просят свидетелей помочь найти нарушителя, не пропустившего служебный автомобиль, сообщили в петрозаводской Госавтоинспекции.

Камера наружного видеонаблюдения компании «Сампо» зафиксировала, как 10 мая в 19.47 на перекрестке улиц Лыжная — Калинина — Правды-Ключевое шоссе водитель микроавтобуса Mersedes в нарушение правил дорожного движения не предоставил преимущества в движении пожарному автомобилю с включенными световыми и звуковыми сигналами.

По данному факту Госавтоинспекция Петрозаводска проводит проверку и просит помочь свидетелей установить номер автомобиля нарушителя.

Всех, кто располагает информацией или записями с видеорегистратора, просят связаться с дежурной группой ГИБДД по телефонам 715-900, 78-44-44.

Напомним, накануне этого случая, 9 мая, страшная авария в центре Петрозаводска унесла жизнь человека. Спешившие на вызов пожарные протаранили автомобиль такси, который не  пропустил служебную машину.

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