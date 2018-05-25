В Петрозаводске ищут женщину, пропавшую 16 мая

Она ушла из дома по проспекту Александра Невского и до настоящего времени ее местонахождение не известно, сообщили в МВД Карелии.

Отделом полиции №2 УМВД России по Петрозаводску разыскивается Анастасия Л. 1981 года рождения. 16 мая она ушла из дома по проспекту Александра Невского и до настоящего времени ее местонахождение не известно.

Приметы: на вид 40 лет, рост 170 сантиметров, среднего телосложения, лицо бледное, волосы прямые крашеные в темный цвет.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, просят сообщать по телефонам: 88142-739229, 8911-423-33-83 или 02.