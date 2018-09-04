В Петрозаводске из-за аварии отключены светофоры на нескольких перекрестках

В связи с отключением электроэнергии в районах Кукковка и Голиковка временно не работает ряд светофорных объектов, сообщили в администрации Петрозаводска.

В настоящее время аварийные бригады ведут восстановительные работы на линии электропередачи, светофорные объекты будут включены сразу же после устранения повреждения ЛЭП.

"Администрация города приносит извинения за временные неудобства и просит соблюдать повышенное внимание при движении через перекрестки, на которых не работают светофоры", - пишут на сайте администрации Петрозаводска.