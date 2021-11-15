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В Петрозаводске из-за ОРВИ на дистант переведены 45 школьных классов

Новости. Общество
14:25, 14 Декабря 2021
фото: © Виталий Тимкив / РИА

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Всего в Карелии закрыты 60 классов и 22 группы в детских садах, сообщили в Роспотребнадзоре республики.

Из-за повышенной заболеваемости ОРВИ и гриппом на карантин закрыты 13 классов в 6-ти школах Сортавальского района, 2 класса в 2-х школах Пудожского района, а также 1 группа в детском саду Лахденпохского района.

В Петрозаводске на дистанционное обучение переведены 45 классов в 17-ти школах города, а также 21 группа в 13-ти детских садах.

Напомним, по данным Роспотребнадзора, эпидемиологический порог в Карелии по ОРВИ превышен почти на 42%.

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