В Петрозаводске из-за ОРВИ на дистант переведены 45 школьных классов

Всего в Карелии закрыты 60 классов и 22 группы в детских садах, сообщили в Роспотребнадзоре республики.

Из-за повышенной заболеваемости ОРВИ и гриппом на карантин закрыты 13 классов в 6-ти школах Сортавальского района, 2 класса в 2-х школах Пудожского района, а также 1 группа в детском саду Лахденпохского района.

В Петрозаводске на дистанционное обучение переведены 45 классов в 17-ти школах города, а также 21 группа в 13-ти детских садах.

Напомним, по данным Роспотребнадзора, эпидемиологический порог в Карелии по ОРВИ превышен почти на 42%.