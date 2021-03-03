В Петрозаводске избитый отцом до полусмерти мальчик шестой месяц находится в коме

Младенец, жестоко избитый отцом, по-прежнему находится в ИТАРе Детской республиканской больницы.

Малыш, попавший в реанимацию в возрасте 4-х месяцев, до сих пор подключен к аппарату ИВЛ в ИТАРе Детской республиканской больницы.

"С ребенком все по-прежнему: тяжелый, находится в реанимации на ИВЛ", - сообщили "Столице на Онего" в Минздраве Карелии.

Малычик находится в Детской республиканской больнице уже шестой месяц. Все это время врачи пытаются спасти ему жизнь.

Напомним, инцидент произошел в конце сентября прошлого года. Следком сообщал, что 36-летний житель Петрозаводска, находясь один дома со своим 4-месячным сыном, избил его. С тяжелыми черепно-мозговыми травмами младенец был доставлен в ДРБ.