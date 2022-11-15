В Петрозаводске изменилась схема движения на перекрестке оживленной магистрали

На Перевалке временно перекрыли проезд по одной из улиц.

Как ранее сообщили в мэрии Петрозаводска, на улице Пархоменко от перекрестка с улицей Чапаева до Перевалочной временно перекрыто движение транспорта.

Причиной стала реконструкция коммунальных сетей на улице Пархоменко. Кроме того, с 20 ноября планируется организация стартового котлована в этом районе.

Движение перекрыли сегодня, 17 ноября. Кроме того, в дальнейшем на улице Пархоменко может быть организовано реверсивное движении в связи с организацией котлована. Перед этим должна быть открыта улица Софьи Ковалевской.