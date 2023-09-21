В Петрозаводске изменится день посещения бани №8

Жители СКЗ смогут помыться в воскресенье.
На этой неделе баня №8 в районе Сулажгорского кирпичного завода будет ждать посетителей не в субботу, а в воскресенье. Завтра специалисты будут менять трубы в моечном отделении.
Напомним, что 9 сентября баня на Соломенской улице вновь открыла свои двери для горожан.
В здании заменили аварийные участки водопровода и канализации, обустроили канализационные колодцы, сообщили в мэрии карельской столицы.
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