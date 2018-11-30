В Петрозаводске изменится движение нескольких автобусных маршрутов

С завтрашнего дня изменится движение нескольких автобусных маршрутов на Древлянке и на Кукковке, сообщили в мэрии Петрозаводска.

С 1 декабря автобусы маршрутов №12 и №19 при следовании в направлении жилого комплекса "Скандинавия" начнут доезжать до Финского проезда.

Изменится путь движения автобусов маршрута №1, которые также будут следовать до Финского проезда, минуя остановку "Улица Попова, конечная".

Маршрут №27 продлевается до улицы Чистой ("Древлянка-8"), также без посещения остановки "Улица Попова, конечная".

На Кукковке автобусы маршрута №2 при следовании в оба направления начнут заезжать в жилой комплекс "Большая медведица".