В Петрозаводске изменится движение нескольких автобусных маршрутов

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С завтрашнего дня изменится движение нескольких автобусных маршрутов на Древлянке и на Кукковке, сообщили в мэрии Петрозаводска.
С 1 декабря автобусы маршрутов №12 и №19 при следовании в направлении жилого комплекса "Скандинавия" начнут доезжать до Финского проезда.
Изменится путь движения автобусов маршрута №1, которые также будут следовать до Финского проезда, минуя остановку "Улица Попова, конечная".
Маршрут №27 продлевается до улицы Чистой ("Древлянка-8"), также без посещения остановки "Улица Попова, конечная".
На Кукковке автобусы маршрута №2 при следовании в оба направления начнут заезжать в жилой комплекс "Большая медведица".
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