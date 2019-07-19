В Петрозаводске изменится схема движения транспорта

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Предполагаемые ограничения вступят в силу 9 августа, сообщили в мэрии Петрозаводска.
С 9 августа будет запрещена остановка по нечетной стороне Первомайского пр. (от ул. Железнодорожной до ул. Сорокской) и по четной стороне ул. Пограничной (от дома № 52 до Яковинского пр.). С этой же даты в ночное время (с 00.00 до 6.00) будет запрещена остановка по четной стороне пр. Ленина на участке от Онежской наб. до дома № 2.
Администрация города просит водителей проявлять внимательность и руководствоваться установленными дорожными знаками.
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