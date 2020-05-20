В Петрозаводске юные угонщики велосипедов "отличились" усидчивостью

В полицию с заявлениями о кражах обратились жители микрорайона Октябрьский, сообщили в МВД Карелии.

Жильцы одного из домов обнаружили пропажу велосипедов, которые были пристегнуты тросами к дворовой ограде. Ущерб превысил 11 тысяч рублей.

К кражам оказались причастны двое подростков. Оба проживают в другом микрорайоне города. Около 6.00 подозреваемые прибыли на место и с помощью маленькой пилы пытались повредить тросы, что было очень трудно.

Когда юные злоумышленники увидели камеру, они стали пилить провод, в надежде остаться незамеченными. Более часа ушло на совершение преступлений.

В итоге подростки скрылись на велосипедах и попытались их продать.

Возбуждены уголовные дела.

Ранее в период отсутствия общественного транспорта 18 петрозаводчан лишились велосипедов.