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В Петрозаводске юные угонщики велосипедов "отличились" усидчивостью

Новости. Криминал
13:35, 20 Мая 2020
фото: © pixabay.com
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В полицию с заявлениями о кражах обратились жители микрорайона Октябрьский, сообщили в МВД Карелии.

Жильцы одного из домов обнаружили пропажу велосипедов, которые были пристегнуты тросами к дворовой ограде. Ущерб превысил 11 тысяч рублей.

К кражам оказались причастны двое подростков. Оба проживают в другом микрорайоне города. Около 6.00 подозреваемые прибыли на место и с помощью маленькой пилы пытались повредить тросы, что было очень трудно.

Когда юные злоумышленники увидели камеру, они стали пилить провод, в надежде остаться незамеченными. Более часа ушло на совершение преступлений. 

В итоге подростки скрылись на велосипедах и попытались их продать.

Возбуждены уголовные дела.

Ранее в период отсутствия общественного транспорта 18 петрозаводчан лишились велосипедов.

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Комментарии

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кир
2020-05-20 15:50:33
Ишь чего велосипедисты учудили! Не Копенгаген, однако. Дома храните перемещатели своих тел. :)
DomeNik
2020-05-20 15:39:58
Клал народ на индекс этот, да и на аналитиков тоже....
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