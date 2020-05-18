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В период отсутствия общественного транспорта 18 петрозаводчан лишились велосипедов

Новости. Криминал
13:53, 19 Мая 2020
фото: © Столица на Онего
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С начала мая в полиции республики зафиксировано несколько десятков заявлений о кражах велосипедов, сообщили в МВД Карелии.

Из них 18 – в Петрозаводске. В воскресенье сразу трое жителей одного подъезда обратились в полицию и заявили, что лишились велосипедов, несмотря на противоугонные тросы. В преступлении уличили трех подростков. 

Юные злоумышленники, узнав о вмешательстве полиции, решили подбросить похищенное обратно. 

Аналогичные кражи произошли в Пряжинском, Прионежском, Беломорском, Медвежьегорском, Кондопожском, Кемском и Олонецком районах, а также в Костомукше. 

Предпочтений у злоумышленников нет, исчезают разные модели. Ущерб варьируется от 1,9 до 17 тысяч рублей.

Полиция Карелии напоминает, что велозамки, противоугонные тросы и иные приспособления служат лишь временным препятствием на пути вора. 

Ранее злоумышленница украла велосипед у жителя Петрозаводска.

Напомним, с 18 мая в Петрозаводске возобновлена работа троллейбусов на определенных условиях.

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