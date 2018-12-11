В Петрозаводске к Новому году установят 10 елей

Определены места, где в Петрозаводске будут установлены новогодние ели, сообщили в мэрии города.

Четыре искусственные и шесть природных елей установят в преддверии наступающих новогодних торжеств в столице Карелии.

Главная новогодняя ель города, рядом с которой пройдут основные праздничные гуляния, украсит площадь Кирова. Еще три искусственных новогодних символа будут размещены на Кукковке, в створе Онежской набережной и проспекта Ленина и в парке Ямка.

Шесть лесных елей планируется установить в районах города. На СКЗ новогоднее дерево украсит площадку у Дома культуры, на Птицефабрике ель поставят у Рядового проезда, в Соломенном – на площадке у дома №2 по улице Труда, на Перевалке – возле пересечения улиц Чапаева и Ватутина, на Ключевой – вблизи перекрестка улиц Нойбранденбургской и Ключевой, на Древлянке – неподалеку от фонтана на Березовой аллее.

Новогодние символы должны быть смонтированы и установлены до 25 декабря.