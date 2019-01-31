В Петрозаводске кладовщик умер на рабочем месте

В Петрозаводске в ООО "Главремонт" умер на рабочем месте 4 января, сообщили в трудовой инспекции Карелии.

В 8.15 по пути к рабочему месту работнику (кладовщику) стало плохо. Находившийся рядом сотрудник вызвал скорую помощь и начал оказывать первую помощь пострадавшему.

Причиной несчастного случая стало заболевание сердца.

Материалы расследования направлены в Петрозаводскую прокуратуру для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении виновных лиц.

Работодателю выдано предписание и установлены сроки устранения выявленных нарушений.