В Петрозаводске кладовщик умер на рабочем месте

Новости по теме
Загрузка...
В Петрозаводске в ООО "Главремонт" умер на рабочем месте 4 января, сообщили в трудовой инспекции Карелии.
В 8.15 по пути к рабочему месту работнику (кладовщику) стало плохо. Находившийся рядом сотрудник вызвал скорую помощь и начал оказывать первую помощь пострадавшему.
Причиной несчастного случая стало заболевание сердца.
Материалы расследования направлены в Петрозаводскую прокуратуру для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении виновных лиц.
Работодателю выдано предписание и установлены сроки устранения выявленных нарушений.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
28.01.2019, 12:43
30.01.2019, 11:13
29.01.2019, 09:11
29.01.2019, 14:59
24.01.2019, 13:29
28.01.2019, 15:44
Аналитика
30.01.2019 16:17
Капитал
Директор ООО "Эксперт" Сергей Лоскутов рассказал о новой услуге в Петрозаводске.
30.01.2019 12:15
30.01.2019 11:55
29.01.2019 15:07
29.01.2019 10:07
Чтиво
Сегодня 11:54
Без политики
К нам в Петрозаводск в Офтальмологический центр Карелии из Костромской области приехал настоящий земский доктор Андрей Александрович Воронцов - врач по профессии, диагност – по призванию.
29.01.2019 15:43
24.01.2019 13:44
22.01.2019 12:32
Медиа
Опрос
Вы жалеете, что "Биг Бен" сносят?
Комментарии