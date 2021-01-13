В Петрозаводске коммунальщики засыпали песком опасную горку

Горка, по которой дети катались в Сулажгоре, ликвидирована после выезда автоинспекторов.

В Госавтоинспекцию Петрозаводска поступило сообщение от горожан об опасной горке на улице Речная в Сулажгоре. Инспекторы выехали на место, вызвали сотрудников обслуживающей организации, которые тут же обработали опасную горку противогололедными материалами, сообщили в ведомстве.

В Госавтоинспекции просят горожан не оставаться равнодушными к опасным забавам детей, в особенности, вблизи проезжей части, где несовершеннолетние могут скатиться по колеса автомобилей. Информацию об опасных горках, выходящих на проезжую часть, необходимо сообщаь в дежурную группу ГИБДД по телефону 715-900, 78-44-44 или в Единую диспетчерскую службу по телефону 051.

Ранее в Сортавале засыпали опасную горку, где при катании на "ватрушке" пострадали двое детей.