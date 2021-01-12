В Сортавале засыпали опасную горку, где при катании на "ватрушке" пострадали двое детей

Администрация Сортавальского поселения Карелии ликвидировала опасную горку в парке Ваккосалми.

В паблике Сортавальского поселения сообщается, что власти обеспокоены произошедшим 7 января несчастным случаем, когда при катании на "ватрушке" двое детей получили травмы. В связи с ЧП было принято решение засыпать горку противогололедными материалами.

"В новогодние праздники в городе Сортавала несколько человек получили травмы при спуске с различных гор и возвышений. Сообщаем, что на территории Сортавальского городского поселения нет оборудованных тюбинговых трасс. Администрация Сортавальского городского поселения обеспокоена произошедшими событиями. Предприняты меры по недопущению повторения происшествий путём подсыпки противогололёдными средствами пожарного проезда в городской парк", - написано в паблике.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что 6 и 7 января в парке Ваккосалми на горке рядом с трамплином три человека получили травмы - 2 ребенка и 1 взрослый.

В пресс-службе Минздрава Карелии подтвердили информацию о госпитализации двоих детей, сообщив, что возраст пострадавших 4 и 6 лет.

В ситуации разбирается прокуратура Карелии.