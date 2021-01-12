Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
"Город у воды" начнется со школы
Сегодня 12:10
Лидер группы "Руки вверх" о Карелии: "О лучших рождественских каникулах и мечтать нельзя было" 3
Сегодня 09:15
Жительница Карелии 8 января зашла в лес и не вернулась (ФОТО) 3
Сегодня 13:28
Коронавирус унес еще две жизни в Карелии 2
Сегодня 09:30
Оперштаб сообщил, сколько жителей Карелии сделали прививку от COVID-19 2
Сегодня 06:40

В Сортавале засыпали опасную горку, где при катании на "ватрушке" пострадали двое детей

Новости. Общество
13:39, 12 Января 2021
фото: © Администрация Сортавальского поселения
Загрузка...

Администрация Сортавальского поселения Карелии ликвидировала опасную горку в парке Ваккосалми.

В паблике Сортавальского поселения сообщается, что власти обеспокоены произошедшим 7 января несчастным случаем, когда при катании на "ватрушке" двое детей получили травмы. В связи с ЧП было принято решение засыпать горку противогололедными материалами.

"В новогодние праздники в городе Сортавала несколько человек получили травмы при спуске с различных гор и возвышений. Сообщаем, что на территории Сортавальского городского поселения нет оборудованных тюбинговых трасс. Администрация Сортавальского городского поселения обеспокоена произошедшими событиями. Предприняты меры по недопущению повторения происшествий путём подсыпки противогололёдными средствами пожарного проезда в городской парк", - написано в паблике.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что 6 и 7 января в парке Ваккосалми на горке рядом с трамплином три человека получили травмы - 2 ребенка и 1 взрослый.

В пресс-службе Минздрава Карелии подтвердили информацию о госпитализации двоих детей, сообщив, что возраст пострадавших 4 и 6 лет.

В ситуации разбирается прокуратура Карелии.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
бюджет
2021-01-12 15:52:45
Ну ВСЕ для людей! А оборудовать мета отдыха?
театральный критик
2021-01-12 13:54:09
Протестуны на пеньках за мэра голосовали. Результат не заставил себя ждать. Где оппы у власти - везде так.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.01.2021, 11:06
Супер-техника брошена на поиски мальчика, после пропажи которого в Карелии возбудили дело об убийстве
06.01.2021, 13:07
В новом районе Петрозаводска течет речка из дерьма (ФОТО, ВИДЕО)
05.01.2021, 10:18
ГИБДД сообщила подробности смертельного ДТП в Карелии
07.01.2021, 14:34
Магазины вместо спортзалов продолжают открываться в физкультурном центре "Ягуар" в Петрозаводске (ФОТО)
05.01.2021, 15:21
Руководитель Следкома Карелии встретился с родственниками пропавшего без вести мальчика
08.01.2021, 08:54
Парфенчиков продлил каникулы для младшеклассников и "дистант" для остальных учащихся

Аналитика

Сегодня 16:23
Капитал
Костная клиника: снятие боли за один сеанс
Боль в спине или суставе – невыносимое ощущение, которое преследует и днём, и ночью, напоминает о себе при каждом неловком движении, мешает работать, жить и радоваться жизни.
Депутаты предпочли обойтись без "пертурбаций" с бюджетом
Сегодня 16:20
"Город у воды" начнется со школы
Сегодня 12:10
Общественному оку закрывают веки 1
11.01.2021 16:05
Особенный 2020-й: итоги года с Элиссаном Шандаловичем
04.01.2021 10:30
Вся аналитика

Чтиво

11.01.2021 11:50
Без политики
"Клиники на Чайкиной": Всего за 30 минут узнайте есть ли у вас коронавирус COVID-19
"Клиники на Чайкиной" представляют услугу – экспресс-анализ на антиген COVID-19, с помощью которого всего за 30 минут можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции.
Марина Кувшинова: "2020-й - год вызова и новых возможностей" 7
30.12.2020 14:50
"Клиника состоялась хорошо"
30.12.2020 11:10
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»