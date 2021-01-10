Прокуратура Карелии заинтересовалась ситуацией в Сортавале, где при катании с горки пострадали дети

Ведомство организовало проверку по информации в СМИ о получении двумя маленькими детьми травм при катании с горы в парке Ваккосалми в Сортавале.

"В ходе проверки будут приняты меры, направленные на установление обстоятельств произошедшего. По итогам надзорных мероприятий будет решен вопрос о наличии оснований для принятия мер прокурорского реагирования", - говорится в сообщении прокуратуры.

Напомним, в соцсетях появилась информация о том, что 6 и 7 января в парке Ваккосалми на горке рядом с трамплином три человека получили травмы - 2 ребенка и 1 взрослый.

В пресс-службе Минздрава Карелии подтвердили информацию о госпитализации двоих детей, сообщив, что возраст пострадавших 4 и 6 лет.

"В четверг, 7 января, было 7 обращений "ватрушечников" за медицинской помощью в Сортавальскую ЦРБ, в том числе по поводу травм у пяти детей. Госпитализировано двое детей с ушибами и переломами. Их состояние стабильное, без ухудшения. В субботу, 9 января, амбулаторно обратились еще двое "ватрушечников". Помощь оказана", - рассказали в Минздраве республики.