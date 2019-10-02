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Новости. Общество
11:26, 02 Октября 2019
фото: Столица на Онего

В Петрозаводске кончилась земля для расселения "аварийки", заявили власти

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Минстрой Карелии предложил увеличить процент застройки земельных участков для расселения аварийного фонда из-за нехватки земли под жилье для переселенцев.

В связи с отсутствием в Петрозаводске свободных земельных участков  под строительство домов для расселения аварийного фонда, министерством строительства, ЖКХ и энергетики Карелии было направлено предложение в адрес администрации Петрозаводска о внесении изменений в правила землепользования и застройки города. Об этом сообщил региональный Минстрой.

О том, в чем заключаются эти изменения, читайте на сайте "Вести Карелии".

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Комментарии

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кир
2019-10-02 13:58:30
Места для втыкания преступных высоток уплотнительной застройки находят. Все беды будут впереди. Но нынешних непутевых правителей города уже не будет.
Геннадий Гаврилов
2019-10-02 13:00:13
Земли в Петрозаводске навалом , но не хотят заниматься строительством новых коммунальных систем -дорого ,а с " расселенцев " взять нечего .Да и дома для них строят , страшнее некуда .
Valentina Vonti
2019-10-02 12:08:47
Застройку производите в районах Карелии ,места и земли хватит на долгие годы ,город Петрозаводск не резиновый.
Гость
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