В Петрозаводске кончилась земля для расселения "аварийки", заявили власти

Минстрой Карелии предложил увеличить процент застройки земельных участков для расселения аварийного фонда из-за нехватки земли под жилье для переселенцев.

В связи с отсутствием в Петрозаводске свободных земельных участков под строительство домов для расселения аварийного фонда, министерством строительства, ЖКХ и энергетики Карелии было направлено предложение в адрес администрации Петрозаводска о внесении изменений в правила землепользования и застройки города. Об этом сообщил региональный Минстрой.

О том, в чем заключаются эти изменения, читайте на сайте "Вести Карелии".