В Петрозаводске уничтожили две несанкционированные свалки

Ирина Мирошник активизировала работу по поиску и очистке мест незаконного складирования мусора, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Основную долю мусора, который злоумышленники, как правило, вывозят в зеленые зоны города, составляют старая мебель, строительные отходы и отходы камнеобработки.

"С начала месяца в рамках муниципального контракта ликвидированы две таких свалки: в районе ул. Ключевой и недалеко от Первомайского пр.", – пояснила специалист управления благоустройства и экологии Анна Кашникова.

В ближайшее время предусмотрены мероприятия по очистке еще восьми замусоренных площадок: на Птицефабрике, Сулажгоре, Древлянке и в Соломенном.





Согласно договору, подрядчику предстоит убрать более 1,5 тысячи кубических метров отходов.



Для дальнейшей очистки городской территории администрацией будут заключены дополнительные муниципальные контракты на уборку еще 3 тысяч кубических метров отходов.