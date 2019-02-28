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Новости. Криминал
15:35, 28 Февраля 2019
фото: ИТАР-ТАСС

В Петрозаводске ликвидирован наркопритон

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Двое петрозаводчан систематически предоставляли свою квартиру в микрорайоне Октябрьский знакомым для потребления наркотиков, сообщили в МВД Карелии.

Было установлено, что в микрорайоне Октябрьский действует наркопритон. Его организаторами являются два ранее судимых жителя города: 22-летняя женщина и 28-летний мужчина.

Подозреваемые были задержаны сотрудниками Управления при содействии спецподразделения "Гром" 15 января. В ходе обыска оперативники изъяли приспособления для курения и иные предметы, используемые для наркопотребления.

Фигуранты с осени прошлого года до момента задержания систематически предоставляли свою квартиру знакомым для потребления наркотиков. Кроме того, петрозаводчанка снабжала посетителей притона запрещенными веществами.

Возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.

Подозреваемые являются фигурантами еще нескольких уголовных дел, связанных со сбытом синтетических наркотических средств.

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