В Петрозаводске любитель алкоголя оставил знакомую без телефона

Мужчина зашел в гости к знакомым и украл телефон, который сразу пропил, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть полиции Петрозаводска обратилась 26-летняя горожанка. Она сообщила о пропаже мобильного телефона стоимостью 8 тысяч рублей. Девушка обнаружила отсутствие гаджета ночью и предположила, что похитить устройство мог знакомый её сожителя, который накануне вечером заходил к ним в гости.

Сотрудники уголовного розыска Петрозаводска установили причастность 26-летнего ранее судимого местного жителя к краже. Стражи порядка выяснили, что молодой человек, дождавшись, пока хозяйка смартфона заснёт, украл телефон.

Затем продал гаджет, а вырученные деньги потратил на алкоголь. Свою вину подозреваемый признал, в содеянном раскаялся и обязался возместить причинённый материальный ущерб.

В настоящее время в отношении жителя карельской столицы возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.