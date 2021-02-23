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В Петрозаводске любитель алкоголя оставил знакомую без телефона

Новости. Криминал
17:20, 24 Февраля 2021
фото: © Flickr / volliem
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Мужчина зашел в гости к знакомым и украл телефон, который сразу пропил, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть полиции Петрозаводска обратилась 26-летняя горожанка. Она сообщила о пропаже мобильного телефона стоимостью 8 тысяч рублей. Девушка обнаружила отсутствие гаджета ночью и предположила, что похитить устройство мог знакомый её сожителя, который накануне вечером заходил к ним в гости.

Сотрудники уголовного розыска Петрозаводска установили причастность 26-летнего ранее судимого местного жителя к краже. Стражи порядка выяснили, что молодой человек, дождавшись, пока хозяйка смартфона заснёт, украл телефон.

Затем продал гаджет, а вырученные деньги потратил на алкоголь. Свою вину подозреваемый признал, в содеянном раскаялся и обязался возместить причинённый материальный ущерб.

В настоящее время в отношении жителя карельской столицы возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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Комментарии

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Вася
2021-02-24 17:33:56
У нас все хорошо, плохо может быть только у «врагов».
Вася
2021-02-24 17:33:07
В Техасе выпал снег, да. Плохо там людям? Да.
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