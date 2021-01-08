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В Петрозаводске людей спасали из горящего дома по пожарной лестнице (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
14:39, 09 Января 2021
фото: кадр из видео
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Опубликовано видео пожара, который произошел в четырехэтажном доме на улице Железнодорожная.

В редакцию "Столицы на Онего" читатели прислали видео пожара в доме 6 "б" по улице Железнодорожная.

Напомним, одна из квартир в четырехэтажке загорелась в минувшую пятницу, 8 января, в 21:18. В ликвидации пожара принимали участие 12 сотрудников МЧС, 4 единицы техники. Было эвакуировано 9 человек. В результате выгорело 20 кв. м.

Судя по видео, жильцов дома, взрослых и детей, с третьего этажа спасали по пожарной лестнице.

Ранее сообщалось, что автомобиль вспыхнул на стоянке в Петрозаводске.

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