В Петрозаводске маленький ребенок перемещался по салону во время движения

Инспекторы провели рейд около детской поликлиники, сообщили в ГИБДД Петрозаводска

У детской поликлиники на ул. Еремеева 28 мая сотрудники Госавтоинспекции контролировали правила перевозки несовершеннолетних в автомобилях.

В ходе рейда было пресечено 2 нарушения ПДД: дети перевозились не пристегнутыми.

В одном случае в автомобиле даже имелось детское удерживающее устройство, но ребенок 2-3 лет свободно перемещался по салону.