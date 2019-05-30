В Петрозаводске маленький ребенок перемещался по салону во время движения

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Инспекторы провели рейд около детской поликлиники, сообщили в ГИБДД Петрозаводска
У детской поликлиники на ул. Еремеева 28 мая сотрудники Госавтоинспекции контролировали правила перевозки несовершеннолетних в автомобилях.
В ходе рейда было пресечено 2 нарушения ПДД: дети перевозились не пристегнутыми.
В одном случае в автомобиле даже имелось детское удерживающее устройство, но ребенок 2-3 лет свободно перемещался по салону.
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