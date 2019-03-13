В Петрозаводске маленький ребенок застрял в качелях

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Пожарные разрезали качели, чтоб достать ребенка, сообщили в МЧС Карелии.
Накануне, 12 марта, в 18.22 на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступил звонок с просьбой о помощи. На ул. Птицефабрика маленькая девочка застряла в качелях.
Пожарные с помощью бензореза разрезали качели и освободили ребенка. После чего оказали первую медицинскую помощь.
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