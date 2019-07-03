В Петрозаводске мамам в декрете предлагают освоить новые профессии

Агентство занятости информирует о возможности прохождения курсового обучения по нескольким направлениям, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Предложение адресовано женщинам, находящимся в официальном отпуске по уходу за детьми в возрасте до 3-х лет.

Прохождения обучения возможно по следующим направлениям:

- "Организация и ведение архива учреждения", начало обучения – 28 августа, форма обучения – дистанционная, требуемый уровень образования – не ниже среднего профессионального;

- "Современное кадровое делопроизводство", начало обучения – 4 сентября, форма обучения – очная (по 4 часа в день), требуемый уровень образования – не ниже среднего профессионального.

Обучение бесплатное.

Необходимые документы при обращении в агентство занятости: паспорт, свидетельство о рождении ребенка, по уходу за которым оформлен отпуск, заверенная копия приказа от работодателя о предоставлении отпуска по уходу за ребенком, документ об образовании.

Подробную информацию можно получить по адресу: ул. М. Мерецкова, 14, каб. 203, 212, тел. 59-26-19.