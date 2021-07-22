В Петрозаводске маршрутчик-нелегал попал на крупный штраф

Индивидуальный предприниматель оштрафован за незаконную перевозку пассажиров из Петрозаводска в Питкяранту и несоблюдение противоэпидемиологических мер, сообщили в Минтрансе Карелии.

Водитель микроавтобуса, выполнявший регулярные междугородние перевозки по маршруту «Петрозаводск – Питкяранта» под видом заказных, получил штраф на сумму 300 тысяч рублей. К административной ответственности нелегальный перевозчик привлечен территориальным отделом управления Госавтодорнадзора. Предприниматель возил пассажиров при отсутствии карты маршрута регулярных перевозок.

По информации Минтранса, этот водитель уже неоднократно в мае и июне нарушал требования законодательства. Ранее индивидуальный предприниматель по решению суда был оштрафован на 30 тысяч рублей за несоблюдение противоэпидемиологических мер.

Ранее сообщалось, на вокзале в Петрозаводска задержали шесть перевозчиков-нелегалов.