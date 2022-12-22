В Петрозаводске маршрутка вылетела в сугроб после ДТП с легковушкой (ВИДЕО)

Дорожная авария с участием пассажирского автобуса ПАЗ произошла днем 22 декабря на Лесном проспекте в Петрозаводске.

В четверг, 22 декабря, в 16.12, у дома №55 по Лесному проспекту произошла дорожная авария, говорится в сообщении портала «ДТП Петрозаводска и Карелии».



Автомобили двигались по трехполосному участку дороги в сторону верхнего Чапаевского кольца. Легковое авто занесло и развернуло, после чего произошло столкновение с автобусом.