В Петрозаводске маршрутка вылетела в сугроб после ДТП с легковушкой (ВИДЕО)

Дорожная авария с участием пассажирского автобуса ПАЗ произошла днем 22 декабря на Лесном проспекте в Петрозаводске.
В четверг, 22 декабря, в 16.12, у дома №55 по Лесному проспекту произошла дорожная авария, говорится в сообщении портала «ДТП Петрозаводска и Карелии».
Автомобили двигались по трехполосному участку дороги в сторону верхнего Чапаевского кольца. Легковое авто занесло и развернуло, после чего произошло столкновение с автобусом.
После столкновения маршрутку развернуло и выбросило за пределы проезжей части. Момент ДТП запечатлела видеокамера наружного наблюдения.
Как «Столице на Онего» сообщили в Госавтоинспекции столицы Карелии, пострадавших нет.
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