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В Петрозаводске машина скорой помощи застряла в пробке: медики пошли к больному пешком (ВИДЕО)

Новости. Общество
11:30, 10 Февраля 2021
фото: Youtube.com / Департамент здравоохранения Москвы, ролик "Едет жизнь!" / кадр из видео
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В карельской столице автомобилисты сняли ролик, на котором видно, как автомобиль скорой помощи не может пробраться через огромную пробку на дороге.

В центре Петрозаводска медики не смогли проехать к пациенту, поскольку путь им заблокировала автомобильная пробка. Автомобилисты считают, что дорожная ситуация вызвана плохой уборкой снега на трассе.

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" размещен ролик, на котором зафиксировано, как автомобиль "скорой" стоит в пробке с работающими проблесковыми маячками и звуковой сигнализацией.

"Реанимация ехала на вызов, на Горького. Но из-за пробки и неубранного снега, проехать не смогла, медики пошли пешком", - говорится в описании к ролику.

Ранее ГИБДД Петрозаводска назвала плохую уборку улиц причиной роста числа ДТП и выписала 17 штрафов.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Неравнодушный
2021-02-10 13:02:54
Хроники хаоса, в натуре, блин.
Вася
2021-02-10 12:58:15
Жителей российского города Екатеринбурга застали в очереди у помойки с просроченной едой
В течение 10 минут люди, копаясь в мусорных контейнерах, разбирают все продукты и тащат домой
Андрей
2021-02-10 12:19:54
Администрации должно быть стыдно за то как не убран город.
VladPTZ
2021-02-10 12:11:03
Надо по чаще большое начальство из Москвы привозить и катать по городу, в местах их проезда дороги убирают идеально.
drug
2021-02-10 11:46:52
"Реанимация ехала на вызов ....из-за пробки и неубранного снега, проехать не смогла,
Спасибо Петрозаводским чиновникам.
Гость
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