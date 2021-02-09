В Петрозаводске машина скорой помощи застряла в пробке: медики пошли к больному пешком (ВИДЕО)

В карельской столице автомобилисты сняли ролик, на котором видно, как автомобиль скорой помощи не может пробраться через огромную пробку на дороге.

В центре Петрозаводска медики не смогли проехать к пациенту, поскольку путь им заблокировала автомобильная пробка. Автомобилисты считают, что дорожная ситуация вызвана плохой уборкой снега на трассе.

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" размещен ролик, на котором зафиксировано, как автомобиль "скорой" стоит в пробке с работающими проблесковыми маячками и звуковой сигнализацией.

"Реанимация ехала на вызов, на Горького. Но из-за пробки и неубранного снега, проехать не смогла, медики пошли пешком", - говорится в описании к ролику.

Ранее ГИБДД Петрозаводска назвала плохую уборку улиц причиной роста числа ДТП и выписала 17 штрафов.