В Петрозаводске металлист распилил чужую иномарку прямо на месте преступления

Житель Петрозаводска подозревается в краже иномарки, сообщили в МВД Карелии.

В конце июня в полицию обратился 46-летний гражданин. Он сообщил, что из его гаража пропала старая Toyota. Сумма ущерба была оценена в 55 тысяч рублей.

Полицейские установили, что к хищению причастен 39-летний петрозаводчанин. Он сознался в содеянном.

Как выяснилось, сбор металлолома является для мужчины способом дополнительного заработка. В один из дней он приметил во дворах полуразрушенный гараж, в котором стояла иномарка, и решил, что она бесхозная. Мужчина принес необходимое оборудование, выкатил машину и распилил ее на месте, после чего сдал в пункт приема металла.



Возбуждено уголовное дело.

Ранее бизнесмен из Карелии заявил об угоне иномарки за 5,2 млн рублей.