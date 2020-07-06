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В Петрозаводске металлист распилил чужую иномарку прямо на месте преступления

Новости. Криминал
14:23, 07 Июля 2020
фото: © pixabay.com
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Житель Петрозаводска подозревается в краже иномарки, сообщили в МВД Карелии.

В конце июня в полицию обратился 46-летний гражданин. Он сообщил, что из его гаража пропала старая Toyota. Сумма ущерба была оценена в 55  тысяч рублей.

Полицейские установили, что к хищению причастен 39-летний петрозаводчанин. Он сознался в содеянном.

Как выяснилось, сбор металлолома является для мужчины способом дополнительного заработка. В один из дней он приметил во дворах полуразрушенный гараж, в котором стояла иномарка, и решил, что она бесхозная. Мужчина принес необходимое оборудование, выкатил машину и распилил ее на месте, после чего сдал в пункт приема металла.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее  бизнесмен из Карелии заявил об угоне иномарки за 5,2 млн рублей.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-07-07 14:51:13
Гараж стоял незаконно. Заставить владельца заплатить многолетнюю арендную плату. Как в известном кинофильме. "А тут я и растерялся". Мэрию тоже оштрафовать за бездействие и не выполнение прописанных обязанностей.
новый
2020-07-07 14:35:02
Санитар города. Понять и простить. И поощрить.
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