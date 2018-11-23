В Петрозаводске могут изменить правила движения большегрузов

Петросовет принял решение о создании рабочей группы, которая рассмотрит вопрос передвижения большегрузного транспорта по улицам столицы Карелии.

"Мы понимаем, что грузовой транспорт зачастую идет и с перегрузом. Проконтролировать всех невозможно. Он несет огромную нагрузку на дороги города", – сказал председатель Петросовета Геннадий Боднарчук, мотивируя необходимость создания рабочей группы.

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