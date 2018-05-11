В Петрозаводске молодой человек лишился дорогого мобильника во время соревнований

Подозреваемым стал студент одного из училищ.

Как сообщили в МВД Карелии, в полицию Петрозаводска от 21-летнего горожанина поступило заявление о краже мобильного телефона. Ущерб был оценен в 43 000 рублей.

Выяснилось, что смартфон похитили из кармана брюк, оставленных в раздевалке. Круг подозреваемых оказался велик, поскольку в день кражи в учебном заведении проводились соревнования.

В ходе оперативных мероприятий был установлен несовершеннолетний подозреваемый, который также принимал участие в спортивных мероприятиях, но ушел до их окончания. Полицейские изъяли у него похищенный гаджет. Как сообщил фигурант, он сам хотел воспользоваться телефоном, но не сумел его разблокировать.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.