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В Петрозаводске молодой человек обокрал ребенка, пока он катался на самокате

Новости. Криминал
11:40, 29 Октября 2020
фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Рецидивист подозревается в краже телефона у школьника, сообщили в МВД Карелии.

В середине октября в полицию Петрозаводска поступило заявление от мужчины, который сообщил, что кто-то похитил телефон его ребенка.

Как выяснилось, школьник возвращался домой после занятий и решил покататься на самокате. Свой рюкзак, в котором находился гаджет, он оставил у подъезда. После прогулки обнаружил пропажу.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к преступлению причастен 30-летний житель того же района. Он дал признательные показания и обещал вернуть похищенное имущество.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Ранее подозреваемых в краже денег с банковской карты зафиксировали камеры в магазинах Петрозаводска.

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Комментарии

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кир
2020-10-29 11:57:22
Сначала порка, потом суд.
Гость
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