В Петрозаводске молодой человек обокрал ребенка, пока он катался на самокате

Рецидивист подозревается в краже телефона у школьника, сообщили в МВД Карелии.

В середине октября в полицию Петрозаводска поступило заявление от мужчины, который сообщил, что кто-то похитил телефон его ребенка.

Как выяснилось, школьник возвращался домой после занятий и решил покататься на самокате. Свой рюкзак, в котором находился гаджет, он оставил у подъезда. После прогулки обнаружил пропажу.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к преступлению причастен 30-летний житель того же района. Он дал признательные показания и обещал вернуть похищенное имущество.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Ранее подозреваемых в краже денег с банковской карты зафиксировали камеры в магазинах Петрозаводска.