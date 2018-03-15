14:47, 15 Марта 2018
В Петрозаводске молодой человек пытался купить технику в кредит по чужим документам
По теме
Загрузка...
В Петрозаводске правоохранители возбудили уголовное дело о мошенничестве в отношении местного жителя, пытавшегося приобрести в сетевом магазине технику общей стоимостью 85 тысяч рублей.
"Кредитный договор покупатель оформлял по чужим документам. Это смогли выявить сотрудники банка и обратились в полицию", - рассказали в МВД Карелии.
В итоге 20-летний молодой человек был задержан.
"По версии следствия, он собирался приобрести электронику и в дальнейшем ее перепродать. Кредитные же обязательства, оформленные на третье лицо, выполнять он и не думал", - отметили в ведомстве.
По теме
Выбор читателей
09.03.2018, 08:35
14.03.2018, 16:54
14.03.2018, 11:01
11.03.2018, 12:45
11.03.2018, 10:41
Аналитика
Сегодня 12:06
Политкухня
В ЦИК Карелии обсудили вопросы нарушения избирательного законодательства в соцсетях.
Сегодня 11:06
14.03.2018 11:01
13.03.2018 12:06
13.03.2018 11:21
Чтиво
07.03.2018 13:27
Личное мнение
В начале марта пятеро журналистов из Карелии отправились на Медиафорум ОНФ в Калининград, где и состоялась встреча с президентом России Владимиром Путиным.
06.03.2018 14:05
01.03.2018 12:49
01.03.2018 09:56
Медиа
14.03.2018 15:15
Комментарии