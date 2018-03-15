В Петрозаводске молодой человек пытался купить технику в кредит по чужим документам

В Петрозаводске правоохранители возбудили уголовное дело о мошенничестве в отношении местного жителя, пытавшегося приобрести в сетевом магазине технику общей стоимостью 85 тысяч рублей.

"Кредитный договор покупатель оформлял по чужим документам. Это смогли выявить сотрудники банка и обратились в полицию", - рассказали в МВД Карелии.

В итоге 20-летний молодой человек был задержан.

"По версии следствия, он собирался приобрести электронику и в дальнейшем ее перепродать. Кредитные же обязательства, оформленные на третье лицо, выполнять он и не думал", - отметили в ведомстве.