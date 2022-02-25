В Петрозаводске молодой человек сбежал из магазина с несколькими упаковками шампуня

В столице Карелии 22-летний рецидивист подозревается в совершении грабежа, сообщили в МВД республики.

В полицию поступила информация о том, что в одном из магазинов Петрозаводска совершено преступление. По словам представителя торговой точки, покупатель прошел в зал, взял с витрины средства гигиены и, минуя кассы, направился к выходу. Однако его остановил продавец и попросил вернуть товары. Молодой человек выполнил требования работника, но затем, схватил с полки несколько упаковок шампуня и выбежал на улицу. Попытки догнать злоумышленника успехом не увенчались. Причиненный организации материальный ущерб составил 800 рублей.

Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 22-летний ранее судимый за кражи петрозаводчанин. Он дал признательные показания и рассказал, что шампунь сбыл, а вырученными деньгами он распорядился по своему усмотрению.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Ведется дознание.

Ранее сообщалось, житель Карелии разбил окно в магазине на Карла Маркса и вынес два ящика пива.