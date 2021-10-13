В Петрозаводске молодой человек нечаянно убил незнакомца

Житель Петрозаводска попал на скамью подсудимых за причинение смерти по неосторожности, сообщили в Следкоме Карелии.

В Петрозаводске завершилось расследование уголовного дела в отношении 24-летнего мужчины — он обвиняется в причинении смерти по неосторожности.

Как установило следствие, в октябре 2020 года в Петрозаводске в подъезде жилого дома обвиняемый, повздорив с малознакомым ему мужчиной, оттолкнул того от себя. Второй участник драки, упав на лестничную площадку, травмировался и впоследствии скончался в больнице.

Молодой человек полностью признал свою вину. Уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу. Фигуранту грозит до двух лет лишения свободы.